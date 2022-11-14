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BFM: Макрон намерен позвонить Путину после саммита G20

Георгий Соланович
В мире
BFM: Макрон намерен позвонить Путину после саммита G20
Фото: shutterstock

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен позвонить российскому лидеру Владимиру Путину после завершения саммита G20 в Индонезии, сообщает телеканал BFM со ссылкой на Елисейский дворец.

— Макрон продолжит говорить с Путиным и позвонит ему после саммита «Двадцатки», — передает телеканал слова представителя администрации французского президента.

Саммит «Большой двадцатки» пройдет на Бали с 15 по 16 ноября. Изначально в мероприятии должен был принять участие глава российского государства, однако 10 ноября стало известно, что он не сможет посетить мероприятие.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, Путин решил отказаться от участия в саммите G20, так как его присутствие требуется в России. Песков также подчеркнул, что РФ на саммите представлена на высоком уровне. По его словам, глава МИД страны Сергей Лавров «общается с большим кругом» участников саммита, и при желании все остальные участники мероприятия смогут также провести переговоры с российской стороной.

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