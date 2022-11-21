Степан Орлов: Развитие рельсового каркаса Москвы перераспределит транспортную нагрузку

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Благодаря развитию Московских центральных диаметров (МЦД) появится единая система рельсового каркаса столицы, а транспортная нагрузка в городе будет перераспределена. Об этом сообщил вице-спикер Московской городской думы Степан Орлов в понедельник, 21 ноября.

— Запланированный на 2023–2024 годы ввод двух очередных диаметров означает запуск не только новых маршрутов, но коренные изменения в сети вокзалов, станций. Сегодня мы говорим о формировании не просто развитой сети метрополитена и пригородных перевозок — мы говорим о том, что связная развитая система рельсового транспорта как под землей, так и на поверхности становится полноценным рельсовым каркасом, который воспринимается пассажирами как единая система, — пояснил он.

По словам Орлова, запуск первых МЦД доказал, что электрички могут быть комфортными и удобными, а доступный городской транспорт является стимулом для развития прилегающих территорий, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что четвертое направление центральных диаметров, которое станет самым протяженным на МЦД, начнет работу в конце 2023 года.