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Комитет Думы поддержал ко второму чтению законопроект о крупных штрафах за ЛГБТ-пропаганду

Анастасия Колоскова
Общество
Комитет Думы поддержал ко второму чтению законопроект о крупных штрафах за ЛГБТ-пропаганду
Фото: Пресс-служба Госдумы

Комитет Государственной думы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять во втором чтении законопроект, предусматривающий миллионные административные штрафы за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, а также педофилии, и предложил включить в него пропаганду смены пола. Об этом сообщается в понедельник, 21 ноября.

При этом суммы штрафов не меняются по сравнению с предложенными в редакции первого чтения. Максимальный штраф за ЛГБТ-пропаганду среди взрослых составит четыре миллиона рублей, среди несовершеннолетних — пять миллионов. За пропаганду педофилии предусматривается штраф до десяти миллионов рублей. В отдельных случаях предлагается приостановка деятельности юридических лиц на 90 суток, а для иностранных граждан — административный арест на 15 суток или выдворение, передает ТАСС.

На днях глава Патриаршего совета по культуре, митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) выступил против уголовного преследования за гомосексуализм в России. При этом он отметил, что и ЛГБТ-пропаганды — ни прямой, ни косвенной — быть не должно.

В конце октября Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды на территории страны. Согласно проекту закона, запрет распространяется на СМИ, рекламу, кино, книги и интернет.

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