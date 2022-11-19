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Приметы и советы

Митрополит Тихон выступил против преследования за гомосексуализм

Анастасия Колоскова
Общество
Митрополит Тихон выступил против преследования за гомосексуализм
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Глава Патриаршего совета по культуре, митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) выступил против уголовного преследования за гомосексуализм в России.

— Мое мнение, что уголовных преследований быть не должно. В России не преследуют гомосексуалистов. Но пропаганды (ЛГБТ — прим. «ВМ») — ни прямой, ни косвенной тоже быть не может, — сказал он в эфире передачи «Церковь и мир» на канале «Россия 24».

Митрополит предложил противникам закона о запрете ЛГБТ-пропаганды задуматься, хотели ли бы они, чтобы их дети после просмотра фильма о нетрадиционных отношениях начали искать в себе признаки принадлежности к этому сообществу.

В конце октября Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды на территории страны. Согласно проекту закона, запрет распространяется на СМИ, рекламу, кино, книги и интернет.

Глава комитета Государственной думы по вопросам семьи Нина Останина заявила, что за пропаганду нетрадиционных ценностей мало ограничить одним административным штрафом, во втором чтении проекта закона будет подниматься вопрос о введении уголовного наказания.

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