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Финансовые консультанты рассказали, на чем можно сэкономить людям, у которых небольшой доход и нет финансовой подушки безопасности.

Финансовый консультант Светлана Утенкова отметила, что многие люди не обладают знаниями по финансовой грамотности и не умеют вести бюджет. Она отметила, что стоит оптимизировать расходы. Например, покупать карты лояльности.

По мнению другого эксперта по доходам Анны Зелениной, для выгодной экономии стоит обращать внимание на акции и пользоваться ими. Например, если есть предложение купить три упаковки стирального порошка по цене двух, то товар лучше взять, потому что со временем его все равно придется приобрести.

Также эксперты советуют оценить свои возможности и найти способы для увеличения дохода, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее доцент кафедры статистики РЭУ имени Плеханова Ольга Лебединская сообщила, какие популярные новогодние продукты подорожают серьезнее всего. По ее словам, значительно возрастут цены на сыр и рыбу, передает Царьград.

Далеко не всегда полноценный и вкусный рацион сопряжен с серьезными денежными тратами. Финансовый консультант Ольга Матвеева рассказала о лайфхаках, которые помогут есть полноценно, но снизить ежемесячные затраты на продукты.