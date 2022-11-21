Андрей Бочкарев: Строительство поликлиники на Октябрьском поле завершится до конца года

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Первый корпус третьей очереди жилого квартала «Октябрьское поле» на северо-западе Москвы, а также расположенную там детско-взрослую поликлинику достроят до конца текущего года. Об этом в понедельник, 21 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы в столичном правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Весной стартовал завершающий этап строительства жилого квартала «Октябрьское поле» в рамках городской программы комплексного развития бывших промзон. Сейчас завершаются пусконаладочные работы в первом корпусе третьей очереди с поликлиникой, рассчитанной на 150 посещений в смену, — рассказал заммэра, уточнив, что ведется итоговая проверка готовности объекта ко вводу.

По словам Андрея Бочкарева, на бывшей промышленной территории также будут построены объекты образования. Он отметил, что в ЖК «Октябрьское поле» уже ввели в эксплуатацию восемь домов и три детских сада на 240 мест. Помимо этого, застройщик возведет там еще два дошкольных учреждения. Кроме того, в 2023 году будет сдана школа на 800 учеников. В настоящее время в ней ведется отделка внутренних помещений, уточнил глава Строительного комплекса.

Генеральный директор компании-застройщика «РГ-Девелопмент» Татьяна Тихонова добавила, что на территории жилого квартала появится восьмиэтажный технопарк, общая площадь которого составит 12 тысяч квадратных метров. Она пояснила, что технопарк даст городу новые рабочие места и позволит бывшей промзоне стать одной из точек роста технологического предпринимательства в столице.

До этого заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что территория в Беговом районе Москвы будет реорганизована по программе комплексного развития бывших промзон и неэффективно используемых территорий, где городское руководство планирует возвести общественно-деловую недвижимость.