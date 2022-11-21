Минобороны показало кадры ликвидации техники ВСУ экипажем российского «Аллигатора»

Фото: Минобороны РФ

Экипаж вертолета Ка-52 «Аллигатор», принадлежащий Вооруженным силам России, уничтожил украинскую технику в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующую видеозапись распространило Минобороны РФ.

На кадрах видно, как вертолеты летят на низкой высоте, укрываясь от средств обнаружения. ВСУ совершают безуспешную попытку сбить вертолет. «Аллигатор» делает резкий крен и выпускает тепловые ловушки. После этого члены экипажа успешно поражают цель, передает «Звезда».

Накануне официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что с момента начала специальной военной операции России на Украине российские войска сумели уничтожить 510 украинских военных вертолетов и самолетов, а также 2538 беспилотных летательных аппаратов.

«Вечерняя Москва» разбиралась, что на самом деле происходит на Херсонском направлении. По словам военного эксперта Василия Дандыкина, на левом берегу Днепра уже создан плацдарм для российских войск.