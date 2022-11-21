Россияне смогут вернуть плату за вывоз мусора во время отпуска

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Жители России, которые платят за услугу по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО) из расчета квадратных метров, смогут запросить перерасчет на время своего отсутствия дома. Для этого необходимо будет подать заявление в управляющую компанию или ТСЖ.

Ранее оформить перерасчет за оказание услуги могли те жители, которые платят из расчета количества жильцов в жилом помещении. Сейчас это стало доступно и для тех, у кого расчет за услугу производится исходя из количества квадратных метров.

Временным отсутствием будет считаться период свыше пяти календарных дней подряд. Установить факт отсутствия можно будет, например, по счетчикам электроэнергии, передает «360».

Новый порядок начнет действовать с 1 марта 2023 года.

Около 600 тонн мусора собрал коммунальный флот с водной акватории столицы в период навигации в этом году. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в четверг, 10 ноября.