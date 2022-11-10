Около 600 тонн мусора собрал коммунальный флот с водной акватории Москвы в 2022 году

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Около 600 тонн мусора собрал коммунальный флот с водной акватории столицы в период навигации в этом году. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в четверг, 10 ноября.

— С открытием навигации эти суда в ежедневном режиме занимаются сбором мусора с водной поверхности, ликвидируют загрязнения, убирают иловый осадок. В этом году собрали около 600 тонн плавающего мусора и ликвидировали порядка 80 загрязнений, — сказал он.

Загрязнения ликвидируются специальными судами-мусоросборщиками. Причем в местах с наименьшей глубиной работают маломерные суда.

А для уборки донных наносов песка и грунта задействуются плавательные краны и несамоходные шаланды с буксирами. Заммэра отметил, что в настоящее время акватория Москвы-реки и судоходный участок Яузы в пределах МКАД находятся под круглосуточным контролем.

Такая эффективность была достигнута с помощью грамотной расстановки флота и баз сбора мусора, которые еженедельно собирают порядка 20–25 тонн загрязнений.

До этого Бирюков сообщил, что специалисты Комплекса городского хозяйства завершили реконструкцию прудов в поселении Московский. Работы прошли на каскаде из Верхнего и Среднего Передельцевских прудов и Передельцевского ручья, а также на прудах на реке Зименке.