Сына бывшего детского омбудсмена Астахова приговорили к трем с половиной годам в колонии

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Антона Астахова, сына бывшего детского омбудсмена Павла Астахова, признали виновным по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом стало известно в понедельник, 21 ноября.

Подсудимого обвиняли в мошенничестве с кредитами саратовского «НВКбанка» на 75 миллионов рублей. В Саратове Фрунзенский районный суд признал Астахова виновным и приговорил к трем с половиной годам колонии, сообщил Telegram-канал «112».

По тому же уголовному делу проходит 14 фигурантов. Антона Астахова обвиняют в том, что он вместе с подельником незаконно получил контроль над одной из компаний, взял на нее кредиты на крупные суммы и заключил несколько фиктивных сделок.