Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Сына бывшего детского омбудсмена Астахова приговорили к трем с половиной годам в колонии

Степан Жирнов
Происшествия
Сына бывшего детского омбудсмена Астахова приговорили к трем с половиной годам в колонии
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Антона Астахова, сына бывшего детского омбудсмена Павла Астахова, признали виновным по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом стало известно в понедельник, 21 ноября.

Подсудимого обвиняли в мошенничестве с кредитами саратовского «НВКбанка» на 75 миллионов рублей. В Саратове Фрунзенский районный суд признал Астахова виновным и приговорил к трем с половиной годам колонии, сообщил Telegram-канал «112».

По тому же уголовному делу проходит 14 фигурантов. Антона Астахова обвиняют в том, что он вместе с подельником незаконно получил контроль над одной из компаний, взял на нее кредиты на крупные суммы и заключил несколько фиктивных сделок.

Павел Астахов Знаменитости Саратов Уголовные дела Суды
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Иван Кудря
Иван Кудря

Длинные руки, но скудный ум

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Пока мы молчим, другие говорят

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Наследник»

Инна Леонова
Инна Леонова

Транспортная сеть работает исправно

Виталий Сучков
Виталий Сучков

С акцентом на молодежь

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Учиться радоваться у детей

Юрий Московский
Юрий Московский

Необходима ежедневная и системная работа

Все мнения
О проекте