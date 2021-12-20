Сына Павла Астахова отправили под домашний арест по делу о мошенничестве

Фото: Александр Авилов / Агентство городских новостей Москва

Сына бывшего детского омбудсмена Павла Астахова отправили под домашний арест по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом в понедельник, 20 декабря, «Вечерней Москве» сообщил пресс-секретарь Головинского районного суда.

— Избрана мера пресечения в виде домашнего ареста в отношении Астахова А. П., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере» — прим. «ВМ»), сроком до 18 февраля 2022 года, — заключил собеседник «ВМ».

В начале декабря суд отказался отправлять Антона Астахова под домашний арест. Фабула уголовного дела официально не раскрывалась.

По данным Telegram-канала Mash, Антона Астахова обвиняют в мошенничестве на сумму до 1,2 миллиарда рублей.

Павел Астахов — адвокат, доктор юридических наук, кавалер ордена Почета. В 2009–2016 годах он занимал пост уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка.