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Собянин открыл станцию «Мещерская» будущего МЦД-4 после реконструкции

Лейла Алиева
Город
Собянин открыл станцию «Мещерская» будущего МЦД-4 после реконструкции
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл после реконструкции пригородный вокзал Мещерская будущего МЦД-4 в понедельник, 21 ноября.

— Сегодня интересная дата: трехлетие, как мы запустили первые МЦД. В Москве появился новый транспорт — центральные диаметры, которые с каждым годом становятся популярнее и, по сути дела, полностью интегрированы в метро. За три года перевезено практически полмиллиарда пассажиров, — рассказал он.

В следующем году, по словам мэра, планируется запустить МЦД-3 и МЦД-4. Так, на МЦД-4 на Киевском направлении специалисты уже провели реконструкцию 12 вокзалов.

Заместитель генерального директора — начальник Центра по развитию Центрального и Санкт-Петербургского транспортных узлов ОАО «РЖД» Олег Тони добавил, что в декабре откроются станции Минская и Переделкино, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого Собянин сообщил, что четвертое направление центральных диаметров, которое станет самым протяженным на МЦД, начнет работу в конце 2023 года. На МЦД-4 будут организованы комфортные современные пригородные вокзалы, а также безопасные переходы через пути, турникеты, кассы, лифты и эскалаторы.

Транспорт МЦД Сергей Собянин
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