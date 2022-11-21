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Приметы и советы

Названы основные покупатели российского зерна в 2022 году

Ирина Игнатенко
Общество
Названы основные покупатели российского зерна в 2022 году
Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Турция и Иран резко сократили закупки российского зерна в этом сезоне, вместо них Россия нашла каналы сбыта в Саудовской Аравии, Пакистане и Алжире. Об этом рассказал глава Зернового союза Аркадий Злочевский.

Он отметил, что спрос на российское зерно динамично меняется. Турция и Иран были лидерами прошлого сезона по закупкам зерна, в 2022 году они резко сократили закупки. Россия была вынуждена искать новые рынки сбыта.

— Этими каналами оказались растущие объемы по закупкам со стороны Саудовской Аравии, Пакистана, Алжира, — отметил Злочевский в комментарии НСН.

Экспорт бесплатного российского зерна в нуждающиеся страны поможет «купировать вспышки голода». Об этом заявил директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных наций (ФАО) для связи с РФ Олег Кобяков, передает издание argumenti.ru.

Зерновая сделка с участием России продлена еще на четыре месяца. В чем смысл этого соглашения, кто может его сорвать и кому оно поможет — в материале «Вечерней Москвы».

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