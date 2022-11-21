Иностранец подделывал разрешения на работу для мигрантов в Москве

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Россия, Москва, улица Талалихина Карта всех событий

Столичная полиция задержала приезжего из ближнего зарубежья, который изготавливал для мигрантов поддельные разрешения на работу. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу, полковник внутренней службы Владимир Васенин в понедельник, 21 ноября.

По его словам, 34-летний злоумышленник организовал подпольную мастерскую по подделке документов в нежилом помещении на улице Талалихина.

Сотрудники МВД задержали подозреваемого на производстве. В ходе осмотра помещений полицейские обнаружили и изъяли компьютеры и технику, поддельную печать на имя нотариуса, а также восемь готовых фиктивных патентов.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков». Фигуранта заключили под стражу.

Еще одно преступление, связанное с подделкой документов, произошло на юго-востоке столицы. Мужчина подделывал бумаги и продавал их мигрантам.