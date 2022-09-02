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Изготовителя поддельных документов задержали на юго-востоке Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Изготовителя поддельных документов задержали на юго-востоке Москвы
Фото: Пресс-служба УВД по ЮВАО
Россия, Москва, Знаменская улица Карта всех событий

В Южнопортовом районе столицы задержали мужчину, который продавал поддельные документы мигрантам. Об этом «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по городу Екатерина Гузь в пятницу, 2 сентября.

По ее словам, 38-летний безработный гражданин из ближнего зарубежья в течение трех лет состоял в преступной группе, которая продавала мигрантам поддельные документы, необходимые для нахождения на территории РФ, по тысяче рублей за штуку.

Мужчину задержали в хостеле на улице Знаменской. В ходе обыска у него изъяли деньги и фальшивые документы.

По факту преступления было возбуждено уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции». Подозреваемого заключили под стражу. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Других злоумышленников, зарабатывавших на незаконной миграции, задержали 25 августа. Преступная группа организовала подпольную типографию по подделке документов на одном из вокзалов столицы.

По той же статье обвинили и жительницу столицы, которая регистрировала за вознаграждение приезжих у себя в квартире. По документам у нее на момент задержания проживал 151 человек.

Москва Полиция Задержания Мигранты Южнопортовый район
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