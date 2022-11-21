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Путин подписал закон о введении акциза на сладкие напитки

Александр Афонин
Общество
Путин подписал закон о введении акциза на сладкие напитки
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому с 1 января 2023 года вводится акциз на сахаросодержащие напитки в размере семи рублей за литр. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации в понедельник, 21 ноября.

Закон будет распространяться на напитки, налитые в потребительскую упаковку и изготовленные на основе питьевой или минеральной воды. Кроме того, подакцизными станут сироп с сахаром, мед и другие продукты, чье содержание сахара превышает пять граммов на 100 миллилитров.

Исключением станет специализированная пищевая продукция, которая прошла государственную регистрацию в соответствии с правом Евразийского экономического союза. Кроме того, акциз не будет распространяться на соки и сокосодержащие напитки, отмечается в документе.

Независимый эксперт ретейла Александр Анфиногенов рассказал «Вечерней Москве», как этот закон повлияет на ассортимент и стоимость товаров. По его словам, введение акциза приведет к увеличению цен примерно на 20 процентов.

Законы Акцизы Владимир Путин Напитки
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