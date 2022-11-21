Фото: Ходячие мертвецы, 2010

Американский сериал «Ходячие мертвецы» официально завершился спустя 12 лет. Последняя серия «Покойся с миром» вышла в ночь с 20 на 21 ноября.

Эпизод высоко оценили зрители (9,1 балла в базе данных о кинематографе IMDb). Предыдущие серии получали отметки около восьми баллов.

Премьера «Ходячих мертвецов» состоялась 31 октября 2010 года. Постапокалиптический телесериал основан на одноименной серии комиксов и повествует о группе людей, пытающихся выжить во время зомби-апокалипсиса.

Недавно был составлен рейтинг лучших российских сериалов 2022 года по версии зрителей. В тройку лидеров вошли «Художник», «Начальник разведки» и «Нулевой пациент». «Вечерняя Москва» выясняла, чем примечательны эти картины и почему 2022 год оказался богат на хорошие российские телесериалы.

Так, лидер рейтинга — сериал «Художник» — атмосферный ретродетектив от Тимура Алпатова, переносящий зрителя в весну 1944 года. По сюжету в Москве ведет бурную деятельность банда, получившая название «Мертвая голова». Ее возглавляет некий Художник: дело в том, что на месте каждого преступления находят портреты убитых. Всего в сериале 16 серий, на протяжении которых капитан Сазонов и майор Ефимов пытаются установить личность главаря банды.