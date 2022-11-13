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Выбор зрителей: чем уникальны российские сериалы, названные лучшими в 2022 году

Игорь Синельников

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Общество
Выбор зрителей: чем уникальны российские сериалы, названные лучшими в 2022 году
Кадр из сериала «Нулевой пациент» / 2022 год

Составлен рейтинг лучших российских сериалов 2022 года по версии зрителей. В тройку лидеров вошли «Художник», «Начальник разведки» и «Нулевой пациент». «Вечерняя Москва» выясняла, чем примечательны эти картины и почему 2022 год оказался богат на хорошие российские телесериалы.

В топе — драмы и детективы

Лидер рейтинга — сериал «Художник» — атмосферный ретродетектив от Тимура Алпатова, переносящий зрителя в весну 1944 года. По сюжету в Москве ведет бурную деятельность банда, получившая название «Мертвая голова». Ее возглавляет некий Художник: дело в том, что на месте каждого преступления находят портреты убитых. Всего в сериале 16 серий, на протяжении которых капитан Сазонов и майор Ефимов пытаются установить личность главаря банды. В картине снимались такие артисты, как Марина Александрова, Андрей Смоляков, Александр Горбатов, Виктор Добронравов.

Сериал «Начальник разведки» режиссера Кирилла Белевича и Первого канала посвящен биографии Павла Фитина. Его сыграл актер Сергей Марин. Родившись в обычной крестьянской семье, Фитин сделал себе фантастически успешную карьеру, в 31 год возглавив советскую внешнюю разведку. Его навыки и несгибаемый характер позволили четко наладить работу спецслужбы. Среди артистов сериала Егор Бероев, Екатерина Вилкова, Иван Добронравов, Игорь Петренко и др.

Сериал «Нулевой пациент» Сергея Трофимова и Евгения Стычкина — уже совсем на другую тему. Здесь зрителям рассказывается о вспышке ВИЧ, которая произошла в детской больнице в Элисте в конце 1980-х. Педиатр больницы Кирсан, его играет Аскар Ильясов, подозревая о вспышке ВИЧ, сообщает об этом своим коллегам, но те не верят в то, что это возможно. Кирсан отправляет пробы в Москву, после чего ученый Дмитрий (его роль досталась Никите Ефремову) начинает прилагать фантастические усилия для поиска первого заразившегося. Но это непросто: вся система заточена на то, чтобы замять инцидент.

Темы близки людям

Кинообозреватель Сусанна Альперина в беседе с «Вечерней Москвой» отметила, что лидер рейтинга — сериал «Художник» — оказался довольно удачным.

— Насчет «Художника» согласна, хотя думаю, что он вышел на первое место еще и за счет аудитории. «Нулевой пациент» только покажут на Первом канале, а вот «Художник» уже показали на «России 1», его видело больше людей. Это очень яркая работа, достойная того, чтобы быть в топе рейтинга. Не исключаю, что популярность этого сериала связана и с нынешними событиями. Можно сравнить, например, с временами пандемии. Люди какое-то время хотели смотреть сериалы на медицинские темы, они раскрывали много нового. Людям либо хочется уйти от реальности, либо смотреть то, что перекликается с их настроением, — объяснила собеседница «ВМ».

Сериал «Начальник разведки» зрителям тоже очень понравился, отметила специалист. Поднятая в нем тема разведки задевает людей. В пример еще можно привести сериал «ГДР», который снимается сейчас, главный герой в нем — также разведчик. Готовятся и другие подобные проекты, уточнила Альперина.

По мнению эксперта, в «Нулевом пациенте» были по-новому освещены важные исторические моменты.

— Мы, как критики, готовим свои рейтинги года, и «Нулевой пациент» у меня тоже будет в тройке лидеров. Это очень сильный проект. Он рассказывает о том, о чем раньше не говорили, и таким языком, которым раньше не говорили. Многие артисты, которые там снимались, сейчас получили путевку в другие сериалы и очень мощно засветились, например, Аскар Ильясов или Елизавета Шакира. Очень многие герои были узнаваемы для нашей истории. Например, Евгений Стычкин играет персонажа, похожего на Юрия Щекочихина. Кто жил в то время — помнит, кто не жил — должен знать. Работа довольно сильная, кроме того, здесь Стычкин еще зарекомендовал себя и как режиссер, — отметила Альперина.

Кинообозреватель подчеркнула, что из-за отсутствия иностранного контента в 2022 году в России вышло много российских сериалов, которые в другие времена бы придержали на будущее. На следующий год тенденция должна сохраниться.

— Сейчас идет «Алиса не может ждать», готовится к выходу «Черная весна». Один из моих любимых проектов — «Переговорщик». Выходили сильные вторые сезоны: например, второй сезон «Медиатора». На следующий год тоже снимается много проектов. Я регулярно бываю на мероприятиях, где каналы и онлайн-кинотеатры озвучивают свои планы. Планы у них очень большие. Некоторые озвучивают, что у них каждые две недели будет выходить сериальная новинка, — резюмировала Альперина.

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