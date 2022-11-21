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Акция «Тотальный тест «Доступная среда» пройдет в Москве 2–10 декабря

Александр Афонин
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Акция «Тотальный тест «Доступная среда» пройдет в Москве 2–10 декабря
Фото: Pexels

Общероссийская акция «Тотальный тест «Доступная среда», призванная привлечь внимание к правам и потребностям людей с инвалидностью, стартует в столице 2 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента СМИ и рекламы города Москвы в понедельник, 21 ноября.

— С 2 по 10 декабря 2022 года в 10:00 по московскому времени состоится ежегодная общероссийская акция «Тотальный тест «Доступная среда». Мероприятие приурочено к Международному дню инвалидов и направлено на привлечение внимания жителей России к теме инклюзии, реабилитации, доступной среды и соблюдения прав людей с инвалидностью, — говорится в сообщении.

Тестирование будет проводиться в онлайн-формате и будет включать вопросы по нескольким тематическим блокам: создание доступной среды, этика общения с людьми с инвалидностью и правила оказания помощи. По итогам мероприятия участники смогут принять участие в публичном разборе теста и тренинге.

До этого сообщалось, что сеть коворкинг-центров некоммерческих организаций (НКО) проводит на своих площадках цикл единых дней консультаций. В течение дня представители организаций могут встретиться с юристом, бухгалтером или специалистом по информационной открытости.

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