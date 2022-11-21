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Три человека погибли за прошедшую неделю на дорогах Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Три человека погибли за прошедшую неделю на дорогах Москвы
Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции города Москвы

За прошедшую неделю на дорогах столицы погибли три человека. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы в понедельник, 21 ноября.

По информации ведомства, в период с 14 по 20 ноября в столице зафиксировано 124 дорожно-транспортных происшествия, в которых три человека погибли и еще 134 получили ранения. Среди пострадавших 14 детей в возрасте до 16 лет.

Фото: Госавтоинспекция Москвы
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Фото: Госавтоинспекция Москвы
Фото: Госавтоинспекция Москвы
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Фото: Госавтоинспекция Москвы
Фото: Госавтоинспекция Москвы
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Фото: Госавтоинспекция Москвы
Фото: Госавтоинспекция Москвы
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Фото: Госавтоинспекция Москвы
Фото: Госавтоинспекция Москвы
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Фото: Госавтоинспекция Москвы
Фото: Госавтоинспекция Москвы
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Фото: Госавтоинспекция Москвы
Фото: Госавтоинспекция Москвы
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Фото: Госавтоинспекция Москвы
Фото: Госавтоинспекция Москвы
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Фото: Госавтоинспекция Москвы
Фото: Госавтоинспекция Москвы
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Фото: Госавтоинспекция Москвы
Фото: Госавтоинспекция Москвы
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Фото: Госавтоинспекция Москвы

Наиболее частыми авариями за отчетный период стали столкновения машин и наезд на пешеходов — 52 и 51 соответственно. В половине случаев людей сбивали на специальных переходах.

Больше всего ДТП произошло в среду — 24 происшествия, а меньше всего — в субботу и воскресенье, по 13 аварий.

Также в ведомстве отметили, что за отчетный период инспекторы пресекли 479 попыток вождения в пьяном виде.

С 14 по 20 ноября погибших на дорогах стало в три раза меньше по сравнению с первой неделей ноября. С 31 октября по 6 ноября в авариях погибли девять человек.

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