Бастрыкин поставил на контроль расследование пожара на Комсомольской площади

Фото: СК РФ

Россия, Москва, Комсомольская площадь, 1Ас18 Карта всех событий

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о промежуточных результатах расследования пожара на цветочном складе в центре столицы. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ в понедельник, 21 ноября.

Составлять доклад для главы ведомства поручено руководителю Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Павлу Выменцу.

— Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Уголовное дело, о котором идет речь, было возбуждено по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» в связи с пожаром, произошедшем на Комсомольской площади в центре столицы. Площадь возгорания составила 2500 квадратных метров. Для тушения возгорания было привлечено более 120 сотрудников МЧС и более 40 единиц техники, в том числе вертолеты и пожарный поезд. В результате трагедии погибли семь человек, еще один пострадал. Подробнее о причинах и последствиях произошедшего — в материале «ВМ».