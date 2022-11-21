Слетевшая крыша и искрящий генератор: что известно о пожаре на площади трех вокзалов

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Россия, Москва, Комсомольская площадь, 1Ас18 Карта всех событий

На складе в центре столицы, на Комсомольской площади, в воскресенье, 20 ноября, произошел крупный пожар, который унес жизни семерых человек, еще один пострадал. Огонь распространился на площади 2500 квадратных метров. Для тушения возгорания было привлечено более 120 человек и 40 единиц техники, в том числе пожарные вертолеты и поезда. Победить огонь пожарные смогли только к полуночи. По предварительным данным, причинами возгорания стали неисправная проводка и нарушения пожарной безопасности при хранении товаров на складе. По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело. Что стало причиной пожара и кто может быть виноват — в материале «Вечерней Москвы».

Пожар в центре столицы

Пожар в цветочной оранжерее, которая расположена на Комсомольской площади в доме 1а, стр. 18, произошел около 15 часов дня в воскресенье, 20 ноября. Очаг возгорания находился между первым и вторым этажами здания.

Сперва пожару был присвоен первый ранг сложности из пяти возможных, однако пламя охватывало все новые территории, и с течением времени ранг рос, а к его тушению привлекалось все больше людей и техники. В процессе горения произошло частичное обрушения перекрытий здания, на площади примерно 500 квадратных метров.

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В результате пламя смогли локализовать на площади 2500 квадратных метров, а полностью ликвидировать пожар удалось только к полуночи. Всего с огнем боролись 121 человек из личного состава МЧС, 42 единицы техники, среди которых два пожарных вертолета и специальный поезд. При этом, несмотря на размеры пожара, работы по его тушению не помешали движению ни автомобильного, ни железнодорожного транспорта.

По официальным данным, в результате пожара погибли семь человек и еще один пострадал.

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Причины и последствия

В этом здании были расположены несколько компаний, которые занимались продажей цветов. По предварительным данным, быстро потушить возгорание, а также выбраться пострадавшим мешала внутренняя планировка старого здания депо: помещения состоят из множества узких извилистых коридоров с низкими арками.

Этим хвастались устроители специальных мероприятий: в одной из компаний регулярно организовывались вечеринки в оранжерее, дискотеки или концерты, которые проходили с применением дым-машин и свечей.

1/2 Фото: скриншот grand-musica.ru 2/2 Фото: скриншот grand-musica.ru

По факту пожара Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц», а выяснение обстоятельств произошедшего взяла под контроль Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

По версии ведомства, возгорание в складском помещении на Комсомольской площади возникло из-за ненадлежащего способа хранения товаров, а также нарушения правил безопасности. Предварительной же причиной возникновения огня была названа неисправность электропроводки.

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Примечательно, что здание горит уже не в первый раз: в 2019 году на складе также произошел пожар, однако тогда локализовать пламя удалось на площади 700 квадратных метров.

«Народно-обвиняемый»

Несмотря на то, что официально виновных пока не назвали, в Сети бывшие сотрудники оранжереи винят во всем компанию «Цветы от Мачелюка» и ее основателя Антона Мачелюка.

Фото: Антон Мачелюк/vk/clubflowersbymacheliuk

«Вечерняя Москва» связалась с бывшей сотрудницей компании, которая предпочла не называть своего имени, заставшей пожар 2019 года.

По словам собеседницы «ВМ», возгорание в 2019 году началось в помещении, в котором хранились топливо и покрышки.

— В тот день я видела, как Антон приехал очень рано, что для него не свойственно, он вообще редко бывал на складе, а если и приезжал, то поздно вечером. Так ему было удобно добираться. А тут он приехал и ходил около будки с бензином. Через 15 минут я услышала взрыв, — рассказала очевидец пожара.

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В тот раз огонь распространился на площади 700 квадратных метров. Тогда в результате пожара никто не пострадал. После инцидента, по словам бывшей сотрудницы, хозяин площадки, у которого также есть точка с цветами на Рижском рынке, заставил подчиненных разбирать завалы и мыть здание.

По словам собеседницы «ВМ», при первом пожаре, так же как и сейчас, частично обвалилась крыша. Ее кое-как восстановили, «но не сильно заморачивались». Из-за этого сотрудники мерзли, а ненадежная конструкция создавала дополнительную угрозу. Девушка уверена, что в пожаре, который произошел 20 ноября, люди погибли именно с той, ранее восстановленной стороны.

Также в здании была ненадлежащая обстановка с пожарной безопасностью.

— Антон после пожара установил генератор на улице, который постоянно искрил. Ему говорили об опасности, но Антон игнорировал и говорил, что все очень дорого, — вспоминает бывшая сотрудница.

При этом девушка отметила, что бывший работодатель жил, мягко говоря, не бедно, арендовал коттедж на Рублевском шоссе, регулярно менял машины, а также имел несколько точек с цветами и брал в аренду территории склада под сдачу с наценкой.

По ее словам, и сдаваемые части склада, и собственная компания Антона Мачелюка практически не были оборудованы системами пожарной охраны. Каким образом компания проходила соответствующие проверки — не ясно. Согласно открытой базе данных «Чекко», их и не было.

Фото: Скриншот / checko.ru

— В 2019 году специалисты установили, что причиной возгорания был поджог. Но тогда расследование «прикрыли», так как не было жертв, — пояснила собеседница «ВМ».

Редакция «ВМ» направила запрос в Московскую межрегиональную транспортную прокуратуру, но на момент публикации ответа не получила.