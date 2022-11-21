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СК РФ возбудил уголовное дело по факту пожара на Комсомольской площади в Москве

Егор Провоторов
Происшествия
СК РФ возбудил уголовное дело по факту пожара на Комсомольской площади в Москве
Фото: СК РФ
Россия, Москва, Комсомольская площадь, 1Ас18 Карта всех событий

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по факту возгорания в воскресенье, 20 ноября, на цветочном складе в центре российской столицы.

Следователи сумели установить, что возгорание на Комсомольской площади произошло в том числе по причине ненадлежащего хранения товаров и нарушения правил пожарной безопасности, сообщила РИА Новости пресс-служба ведомства.

Накануне появилась информация, что число погибших в результате возгорания на цветочном складе возросло до шести человек. При этом пострадал один человек. Возгорание в данный момент ликвидировано. По предварительной информации, причиной пожара на складе стала неисправность электропроводки.

К работе на месте пожара приступила пожарно-испытательная лаборатория. Задача лаборатории состоит в том, чтобы достоверно установить причины возгорания. Отмечается, что обычно это занимает не один день.

Крупный пожар разгорелся в здании на Комсомольской площади днем в воскресенье, 20 ноября. По данным столичного главка МЧС, горел кирпичный склад цветов на 2,5 тысячах квадратных метров.

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