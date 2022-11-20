Крупный пожар начался в складском здании на площади трех вокзалов в Москве

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Комсомольская площадь, 1А Карта всех событий

В складском здании на Комсомольской площади, дом 1а, начался пожар. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в экстренных службах города.

Пожару присвоен ранг 1-БИС. На участке происходит интенсивное горение. Очаг возгорания обнаружен между первым и вторым этажом.

По пострадавшим на текущий момент информация уточняется.

До этого склад со стройматериалами загорелся 16 ноября на Рублевском шоссе. Площадь пожара составила около 500 квадратных метров.

Также стало известно о пожаре в подвале дома в Орехово-Зуевском проезде в ЮВАО.