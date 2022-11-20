Пожар на складе в центре Москвы локализовали на площади 2,5 тысячи «квадратов»

Фото: пресс-служба Главного управления МЧС по Москве

Россия, Москва, Комсомольская площадь, 1Ас1 Карта всех событий

Пожар на складе цветов на Комсомольской площади столицы локализован. Об этом «Вечерней Москве» в воскресенье, 20 ноября, сообщил источник в экстренных службах города.

По словам собеседника «ВМ», площадь локализации возгорания — 2,5 тысячи квадратных метров.

Пожар произошел на Комсомольской площади на складе с цветами по адресу Комсомольская площадь, дом 1а, строение 18. Очаг возгорания был обнаружен между первым и вторым этажом. Из горящего склада эвакуировали семь граждан. В здании частично обрушились перекрытия между этажами.

В столичном Дептрансе отметили, что пожар не влияет на дорожную обстановку в городе. Помимо этого, в пресс-службе Московско-Тверской пригородной пассажирской компании сообщили, что пожар никак не отразился на движении пригородных поездов. Все поезда следуют в штатном режиме.

Позже столичная межрегиональная транспортная прокуратура взяла под контроль установление обстоятельства пожара на Комсомольской площади. На место происшествия выехал Северный транспортный прокурор Вадим Курсов.