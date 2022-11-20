Прокуратура контролирует установление обстоятельств пожара на Комсомольской площади

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Россия, Москва, Комсомольская площадь, 1Ас18 Карта всех событий

Московская межрегиональная транспортная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств пожара на Комсомольской площади. Об этом в воскресенье, 20 ноября, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Для координации деятельности спецслужб и правоохранительных органов на место выехал Северный транспортный прокурор Вадим Курсов, — говорится в Telegram-канале Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

На Комсомольской площади произошел пожар на складе с цветами. Он расположен по адресу Комсомольская площадь, дом 1а, строение 18. Очаг возгорания обнаружен между первым и вторым этажом. Пожару был присвоен второй ранг.

Как уточняется, из горящего склада эвакуировали семь граждан. В здании частично обрушились перекрытия между этажами.

В столичном Дептрансе отметили, что пожар на складе цветов не влияет на дорожную обстановку в городе. Помимо этого, в пресс-службе Московско-Тверской пригородной пассажирской компании сообщили, что пожар никак не отразился на движении пригородных поездов. Все поезда следуют в штатном режиме.