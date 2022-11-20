Перекрытия между этажами частично обрушились в горящем складе в Москве

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Россия, Москва, Комсомольская площадь, 1Ас1 Карта всех событий

В горящем складе цветов на Комсомольской площади частично обрушились перекрытия между этажами. Об этом в воскресенье, 20 ноября, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

— В результате пожара произошло частичное обрушение перекрытий между первым и вторым этажом, — говорится в сообщении.

Пожар начался 20 ноября по адресу Комсомольская площадь, дом 1а, строение 18. На участке происходит интенсивное горение. Очаг возгорания обнаружен между первым и вторым этажом. Пожару был присвоен второй ранг.

Вскоре из горящего склада эвакуировали семь человек. В тушении пожара принимают участие 80 человек и 20 единиц техники.

В пресс-службе Московско-Тверской пригородной пассажирской компании сообщили, что пожар никак не отразился на движении пригородных поездов. Все поезда следуют в штатном режиме.