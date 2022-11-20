Из горящего склада на Комсомольской площади эвакуировали семь человек

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Россия, Москва, Комсомольская площадь, 1Ас1 Карта всех событий

Семь человек эвакуировали из горящего склада цветов на Комсомольской площади. Об этом в воскресенье, 20 ноября, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Всего к тушению пожара на складе привлечены уже 80 человек и 20 единиц техники. Спасателями был установлен подъемный механизм для доступа пожарных в здание. Кроме того, в готовности находится вертолет Ка-32 МАЦ, передает РИА Новости.

Пожар начался 20 ноября по адресу Комсомольская площадь, дом 1а, строение 18. На участке происходит интенсивное горение. Очаг возгорания обнаружен между первым и вторым этажом. Пожару был присвоен второй ранг.

В пресс-службе Московско-Тверской пригородной пассажирской компании сообщили, что пожар никак не отразился на движении пригородных поездов. Все поезда следуют в штатном режиме.

Столичный Дептранс также сообщил, что пожар не повлиял на дорожную обстановку в городе.