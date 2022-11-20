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Пожар на Комсомольской площади не влияет на дорожную обстановку

Евгений Белоусов
Город
Пожар на Комсомольской площади не влияет на дорожную обстановку
Фото: Pixabay
Россия, Москва, Комсомольская площадь, 1А Карта всех событий

Пожар на складе цветов на Комсомольской площади не влияет на дорожную обстановку в городе. Об этом в воскресенье, 20 ноября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Данный инцидент на дорожное движение не влияет, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Пожар начался 20 ноября по адресу Комсомольская площадь, дом 1а, строение 18. На участке происходит интенсивное горение. Очаг возгорания обнаружен между первым и вторым этажом. Пожару был присвоен второй ранг.

В пресс-службе Московско-Тверской пригородной пассажирской компании сообщили, что пожар никак не отразился на движении пригородных поездов. Все поезда следуют в штатном режиме.

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