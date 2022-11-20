Пожар на Комсомольской площади не повлиял на движение пригородных поездов

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, Комсомольская площадь Карта всех событий

Пожар на складе цветов на Комсомольской площади не повлиял на движение пригородных поездов Ленинградского направления Октябрьской железной дороги. Об этом в воскресенье, 20 ноября, сообщили в пресс-службе Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК).

— На движение электричек пожар не влияет, — заявили в МТППК.

Кроме того, пожар на Комсомольской площади никак не повлиял на движение поездов на втором Московском центральном диаметре, а также Курском направлении МЖД. Все поезда следуют в штатном режиме, передает ТАСС.

Пожар начался 20 ноября по адресу Комсомольская площадь, дом 1а, строение 18. На участке происходит интенсивное горение. Очаг возгорания обнаружен между первым и вторым этажом. Пожару был присвоен второй ранг.

Позднее стало известно, что из горящего склада цветов не могут выбраться около десяти человек.

Помимо этого, в Подмосковье горел бывший завод «Зингер». Возгорание произошло в городе Подольске на улице Комсомольской, дом № 1. Площадь пожара составила 1500 квадратных метров.