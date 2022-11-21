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На месте крупного пожара в Москве работает пожарно-испытательная лаборатория

Егор Провоторов
Происшествия
На месте крупного пожара в Москве работает пожарно-испытательная лаборатория
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Пожарно-испытательная лаборатория приступила к своей работе на месте серьезного пожара на Комсомольской площади в центре Москвы, сообщил журналистам источник в экстренных службах столицы.

По информации источника РИА Новости, задача лаборатории состоит в том, чтобы установить причины возгорания. Отмечается, что обычно это занимает не один день.

Крупный пожар разгорелся в здании на Комсомольской площади днем в воскресенье, 20 ноября. По данным столичного главка МЧС, горел кирпичный склад цветов на 2,5 тысячах квадратных метров.

Пожар удалось локализовать в 18:20 по московскому времени, а в 22.03 экстренные службы ликвидировали открытое горение. Жертвами возгорания стали пять человек. По предварительной информации, причиной пожара стали неисправность электронагревательного прибора и аварийный режим работы электросети.

В столичном Дептрансе отметили, что пожар не влияет на дорожную обстановку в городе. Помимо этого, в пресс-службе Московско-Тверской пригородной пассажирской компании сообщили, что пожар никак не отразился на движении пригородных поездов. Все поезда следуют в штатном режиме.

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