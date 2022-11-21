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Число погибших при пожаре на Комсомольской площади в Москве возросло до шести

Егор Провоторов
Происшествия
Число погибших при пожаре на Комсомольской площади в Москве возросло до шести
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Число погибших при пожаре на цветочном складе на Комсомольской площади в центре Москвы выросло до шести, сообщил «Вечерней Москве» источник в экстренных службах столицы.

При этом в результате происшествия пострадал один человек. Возгорание в данный момент ликвидировано. По предварительной информации, причиной пожара на складе стала неисправность электропроводки.

К работе на месте пожара приступила пожарно-испытательная лаборатория. Задача лаборатории состоит в том, чтобы достоверно установить причины возгорания. Отмечается, что обычно это занимает не один день.

Крупный пожар разгорелся в здании на Комсомольской площади днем в воскресенье, 20 ноября. По данным столичного главка МЧС, горел кирпичный склад цветов на 2,5 тысячах квадратных метров. Пожар удалось локализовать в 18:20 по московскому времени, а в 22.03 экстренные службы ликвидировали открытое горение. Жертвами возгорания стали пять человек.

В столичном Дептрансе отметили, что пожар не влияет на дорожную обстановку в городе. Помимо этого, в пресс-службе Московско-Тверской пригородной пассажирской компании сообщили, что пожар никак не отразился на движении пригородных поездов. Все поезда следуют в штатном режиме.

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