Тело седьмого погибшего обнаружили на сгоревшем цветочном складе в центре Москвы

Фото: depositphotos

Россия, Москва, Комсомольская площадь Карта всех событий

Число погибших в результате пожара на цветочном складе на Комсомольской площади увеличилось до семи. Об этом в понедельник, 21 ноября, сообщили экстренных службах.

— Найдено тело седьмого погибшего, — сообщил собеседник ТАСС.

До этого было известно о шести погибших и одном пострадавшем. Возгорание в настоящий момент ликвидировано. По предварительной информации, причиной пожара на складе стала неисправность электропроводки.

К работе на месте пожара приступила пожарно-испытательная лаборатория. Задача лаборатории состоит в том, чтобы достоверно установить причины возгорания. Отмечается, что обычно это занимает не один день.

Крупный пожар произошел в кирпичном складе цветов на 2,5 тысячи квадратных метров на Комсомольской площади днем в воскресенье, 20 ноября.

По факту возгорания на цветочном складе Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело. Следователи предполагают, что возгорание на Комсомольской площади произошло в том числе по причине ненадлежащего хранения товаров и нарушения правил пожарной безопасности.