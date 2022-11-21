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Спасатели ликвидировали крупный пожар на Комсомольской площади

Егор Провоторов
Происшествия
Спасатели ликвидировали крупный пожар на Комсомольской площади
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Крупное возгорание на Комсомольской площади в Москве ликвидирован, сообщили журналистам в пресс-службе Главного управления МЧС России по столичному региону.

— В 23.55 пожар был полностью ликвидирован, — сообщили в ночь на понедельник, 21 ноября, в пресс-службе столичного главка ведомства.

Спасатели также сообщили, что в результате возгорания погибли пять человек, еще один пострадал. К тушению пожара были привлечены 42 единицы техники и 121 человек личного состава МЧС Москвы, а также пожарный поезд.

Крупный пожар разгорелся в здании на Комсомольской площади днем в воскресенье, 20 ноября. По данным столичного главка МЧС, горел кирпичный склад цветов на 2,5 тысячах квадратных метров. Пожар удалось локализовать в 18:20 по московскому времени, а в 22.03 экстренные службы ликвидировали открытое горение.

В пресс-службе Московско-Тверской пригородной пассажирской компании сообщили, что пожар никак не отразился на движении пригородных поездов. Все поезда следуют в штатном режиме.

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