Выставка о защитниках Москвы откроется 22 ноября в Музее Победы

Фото: Музей Победы

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В Музее Победы 22 ноября откроется выставка «Минувших лет живая память», посвященная 81-й годовщине начала советского контрнаступления во время Битвы под Москвой. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения в понедельник, 21 ноября.

— 22 ноября в Музее Победы откроется выставка «Минувших лет живая память». Новая временная экспозиция откроется в преддверии 81-й годовщины начала советского контрнаступления во время Битвы под Москвой и расскажет о защитниках столицы, — говорится в сообщении.

В экспозиции будут представлены раритеты школьных музеев Москвы и города Юрюзань Челябинской области. Посетители смогут познакомиться с различными документами, фотографиями, наградами и обмундированием бойцов Красной армии. Выставку можно посетить до 7 декабря.

Кроме того, 22 ноября в Красногорском филиале Музея Победы откроется выставка «Легенды особого фронта», которая расскажет о теории и практике спецпропаганды, главное развитие которой дала Великая Отечественная война. Гости увидят около 50 раритетов из фондов учреждения.