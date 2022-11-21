Дептранс подвел итоги работы МЦД за три года

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Московские центральные диаметры (МЦД) были запущены три года назад. Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы подвел итоги работы МЦД за это время.

— Число <...> поездок (на МЦД внутри Москвы — прим. «ВМ») выросло практически вдвое. Диаметры изменили отношение пассажиров к железнодорожному транспорту, теперь это не пригородные поезда для путешествия в Московскую область, а часть городского транспорта Москвы, — отметил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В Telegram-канале дептранса подчеркнули, что диаметры улучшили транспортную доступность 5,6 миллиона жителей столицы и за три года перевезли почти полмиллиарда человек.

Кроме того, отмечается, что за время работы МЦД линии метро столицы разгрузились примерно на 12 процентов, а автомагистрали около диаметров — на 5–7 процентов. Пассажиры благодаря выгодной билетной системе столичного транспорта за три года сэкономили около 10 миллиардов рублей.

В дептрансе заключили, что с запуском МЦД-3 и МЦД-4 число станций диаметров увеличится до 140.

21 ноября мэр Москвы Сергей Собянин открыл после реконструкции пригородный вокзал Мещерская будущего МЦД-4.