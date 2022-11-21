Инфекционист перечислила страшные последствия заражения свиным гриппом

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Заболевание свиным гриппом может привести к развитию бактериальных инфекций, сепсиса с повреждением или отказом всех органов. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала врач-инфекционист Елена Мескина.

— Грипп опасен развитием бактериальных осложнений, потому что он очень сильно стимулирует бактериальные инфекции. Например, если человек является носителем стрептококков или пневмококков, то вирус будет активизировать бактериальное осложнение. Чаще всего им является пневмония, — сказала специалист.

Свиной грипп имеет свойство стимулировать воспалительную реакцию, что может привести к развитию сепсиса с повреждением или отказом всех органов. Кроме того, заболевание способно спровоцировать вирусное поражение легких, симптомы которого могут быть похожи на коронавирус.

Также Елена Мескина в беседе с «ВМ» рассказала, что свиной грипп невозможно отличить от обычной формы без клинических исследований. По ее словам симптоматика заболеваний крайне идентична: они могут проявляться в виде боли в горле, высокой температуры и лихорадки.