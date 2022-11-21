В России растет число случаев заражения свиным гриппом. Чем он опасен

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В России растет число случаев заражения свиным гриппом. Он гораздо заразнее COVID-19, а также может поспособствовать развитию ряда опасных осложнений, как и в случае с постковидным синдромом. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказала врач-инфекционист Елена Мескина.

Какие симптомы у свиного гриппа

По словам специалиста, свиной грипп невозможно отличить от обычной формы без клинических исследований. Более того, симптоматика является идентичной:

— К сожалению, отличить свиной грипп от обычного невозможно по симптоматике, только с помощью лабораторной диагностики. Однако свиной грипп, пандемия которого была в 2009 году, протекал немного легче, чем сезонный. Но у конкретного пациента его не определишь по клиническим проявлениям. Это могут быть боли в горле, высокая температура и лихорадка.

Инфекционист предупредила, что свиной грипп способствует быстрому развитию бактериальных инфекций, что может привести к пневмонии:

— Грипп опасен развитием бактериальных осложнений, потому что он очень сильно стимулирует бактериальные инфекции. Например, если человек является носителем стрептококков или пневмококков, то вирус будет активизировать бактериальное осложнение. Чаще всего им является пневмония.

Врач подчеркнула, что грипп может вызвать развитие сепсиса с повреждением или отказом всех органов, так как он сильно стимулирует воспалительную реакцию. Также возможно тяжелое вирусное поражение легких. Симптоматика может быть очень похожа на коронавирус. Эти два заболевания отличаются лишь нюансами, отметила Мескина.

Насколько заразен свиной грипп

По словам медика, свиной грипп гораздо более заразен, чем коронавирус. Заразиться этой инфекцией очень легко, если не соблюдать меры предосторожности:

— Свиной грипп очень быстро распространяется в организме, даже быстрее, чем коронавирус SARS-CoV-2, который циркулирует на данный момент. Инфекция может поразить весь респираторный тракт всего за 12 часов. Как правило, им заражаются воздушно-капельным путем. Мелкие капельки при кашле или чихании распространяются в окружающей среде на большое расстояние.

Также, по словам эксперта, инфекцию можно перенести грязными руками на лицо. Вирус попадет на слизистые оболочки и заразит человека. Это два самых главных пути распространения свиного гриппа.

Мескина считает, что свиной грипп лучше приспособлен к человеку, чем коронавирус, поэтому он гораздо заразнее. В среднем человек болеет от одной до двух недель, в зависимости от возраста и наличия вакцинации.

— В целом все зависит от того, вакцинирован человек или нет. А также сколько пациенту лет. Люди, которые живут дольше, чаще болеют гриппом. Это тоже будет влиять на его иммунитет. Высокая лихорадка может держаться до десяти дней. У привитого человека лихорадка пройдет гораздо быстрее. Кроме того, у таких пациентов свиной грипп протекает значительно легче, например, в течение пяти дней, — сказала она.

Какие последствия вызывает свиной грипп

Собеседница «ВМ» уверена, что после свиного гриппа у человека может развиться синдром, напоминающий постковидный. Так как эти инфекции очень похожи, человек подвержен таким же тяжелым осложнениям.

— Вирусная пневмония, которую вызывает коронавирус, также может быть вызвана и свиным гриппом. Остаточные проявления, например, фиброз легких, который сейчас мы наблюдаем после коронавируса, раньше был характерен гриппу. Однако грипп реже повреждает сосуды. Но так как он чаще вызывает бактериальные осложнения, то выраженность воспалительной реакции может быть очень интенсивная, а последствия болезни — тяжелыми, — предупредила врач.

По ее словам, после свиного гриппа у человека возможен:

инсульт;

инфаркт;

миокардит;

тяжелое поражение легких;

тромбозы.

— Все, что есть при коронавирусе, может быть и от свиного гриппа, — подчеркнула Мескина.

Инфекционист посоветовала ежегодно прививаться от гриппа. По ее мнению, это принципиально важно, чтобы предотвратить тяжелое течение заболевания.

Также врач рассказала, может ли появиться гибридный вирус — скрещивание свиного гриппа и коронавируса.

— Последнее время грипп так резко не изменялся, как коронавирус. Но это не значит, что свиной грипп не может видоизмениться в любой момент. Я не могу исключить, что коронавирус и свиной грипп могут обменяться генетической информацией. Но если получится гибридный новый вирус от этого скрещивания, то он может либо закрепиться, либо погибнуть. Предсказать исход очень сложно, — пояснила врач.