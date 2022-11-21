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Белгородский губернатор заявил о формировании засечной черты на границе с Украиной

Георгий Соланович

Сюжет: 

Молодое перо
Общество
Белгородский губернатор заявил о формировании засечной черты на границе с Украиной
Фото: president.gov.ua

Засечная черта формируется на границе Белгородской области с Украиной, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в понедельник, 21 ноября.

— Мы готовимся к различным вариантам, <...> поэтому, начиная с апреля, и занимаемся достаточно активно укреплением рубежей в рамках своих полномочий. <…> Я бы говорил о формировании белгородской засечной черты, потому что это привычное для нас понятие, — сказал Гладков.

Он отметил, что специально не сообщает подробностей о происходящем на российско-украинской границе. По словам губернатора, информацию из открытых источников может отслеживать противник. Тем не менее, подчеркнул Гладков, «работа выполняется в большом объеме», передает ТАСС.

До этого сообщалось, что в Курской области, которая также граничит с территорией Украины, усилили меры безопасности. В регион направили дополнительное вооружение, военных, артиллерийские и ракетные установки. Решение об укреплении безопасности региона принял глава Министерства обороны России Сергей Шойгу.

Украина Граница Белгородская область
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