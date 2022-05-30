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Меры безопасности усилили на границе Курской области с Украиной

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Меры безопасности усилили на границе Курской области с Украиной
Фото: Минобороны РФ

В Курской области, которая граничит с территорией Украины, усилили меры безопасности. В регион направили дополнительное вооружение и военных. Об этом в понедельник, 30 мая, рассказал губернатор области Роман Старовойт.

По его словам, решение об укреплении безопасности региона принял глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Старовойт также рассказал, что в область направили артиллерийские и ракетные установки, передает РИА Новости.

— Все направлено на обеспечение безопасности жизни и здоровья жителей нашего региона, — заявил губернатор региона.

24 мая Старовойт сообщил о продлении «желтого» уровня террористической опасности в регионе еще на две недели — до 8 июня. По его словам, эта мера поможет спецслужбам сохранять безопасность курян. Он также попросил местных жителей быть бдительными.

После начала специальной военной операции России на Украине приграничные регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны. Только на этой неделе были нанесены удары по населенным пунктам в Белгородской, Курской, Брянской и Воронежской областях страны. Во многих районах местные власти ввели повышенный уровень террористической опасности из-за риска диверсий со стороны вооруженных сил Украины.

Украина Безопасность Курская область
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