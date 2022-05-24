В Курской области продлили «желтый» уровень террористической опасности до 8 июня

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Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о продлении «желтого» уровня террористической опасности в регионе еще на две недели — до 8 июня. Об этом он написал на своей странице в Telegram.

— Это поможет нашим спецслужбам сохранять безопасность курян. Прошу жителей быть бдительными, — написал чиновник.

18 мая села Курской области Теткино и Алексеевка попали под обстрел ВСУ. Так, Алексеевка оказалась обстреляна в третий раз за 24 часа.

Также стало известно, что один человек погиб в результате обстрела со стороны Украины поселка Теткино в Курской области. Старовойт уточнил, что погибшим, по предварительным данным, является водитель фуры. Он занимался доставкой сырья на завод по производству спирта.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что мирному населению ничего не угрожает.