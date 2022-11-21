Депутат МГД Александр Козлов разъяснил детали процедуры перерасчета платы за вывоз мусора

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Жители многоквартирных домов могут получить перерасчет за вывоз мусора при отсутствии дома в течение более чем пяти дней. Об этом в понедельник, 21 ноября, сообщил депутат Московской городской думы, координатор проекта «Школа грамотного потребителя» Александр Козлов.

— Правительство РФ закрепило за жителями право перерасчета платы за вывоз твердых коммунальных отходов: если вы уезжаете в командировку, отпуск, на дачу более чем на пять дней, вы сможете подать заявление на перерасчет и сэкономить на оплате услуг, — сказал он.

Депутат добавил, что для оформления услуги гражданам нужно обратиться в управляющую компанию. Там им следует написать соответствующее заявление и приложить документы, которые подтвердят их отсутствие дома в данный период. Например, можно использовать билеты и турпутевки.

По словам Козлова, нововведение позволит значительно сэкономить жителям домов, плата за вывоз мусора которых составляется из числа прописанных людей или площади квартиры. Отсутствие жильца дома является основанием для выполнения перерасчета, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого Александр Козлов сообщил, что в столице созданы уникальные возможности для жизни, которые поспособствовали увеличению объемов индивидуального жилья в ТиНАО. По словам депутата, включение Новой Москвы позволило обеспечить горожан возможностью жить в собственном доме, находясь в мегаполисе.