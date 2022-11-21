Футболисты сборной Ирана отказались исполнять гимн страны перед матчем ЧМ

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Футболисты сборной Ирана не стали исполнять гимн страны перед матчем группового этапа чемпионата мира в Катаре, с трибун во время звучания гимна был слышен свист.

До этого игрок иранской сборной Ирана Алиреза Джаханбахш заявил, что команда коллективно решит, будет ли исполнять гимн в поддержку жертв демонстраций в стране.

Иран в рамках группового этапа ЧМ проводит матч против сборной Англии. Первый тайм встречи команд группы А закончился со счетом 3:0 в пользу англичан.

Масштабные протесты распространились по Ирану после смерти местной жительницы, задержанной полицией в середине сентября. 20 октября адвокаты семьи девушки отвергли выводы официального медицинского заключения, согласно которому смерть 22-летней иранки не была результатом побоев. Предположительно, девушку избили в ходе содержания под стражей.

После инцидента иранки стали публиковать в социальных сетях видео, на которых отрезают себе волосы и сжигают платки, которые, согласно местному законодательству, должна носить каждая женщина в стране.

Кроме того, протестующие вышли на улицы с плакатами «Я протестую!» и «Я не хочу умирать!», скандируя лозунг «Свободу женской жизни!». Президент Ирана Ибрахим Раиси дал главе МВД поручение срочно провести расследование гибели Амини и выразил соболезнования ее семье.