Женщина в Подмосковье украла из магазина 45 шоколадок

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

Россия, Московская область, Ступино, Староситненское шоссе Карта всех событий

В Подмосковье женщина вынесла с АЗС 45 шоколадок. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в понедельник, 21 ноября.

По ее словам, инцидент произошел на автозаправочной станции на Староситненском шоссе, в городском округе Ступино. Злоумышленница зашла в торговый зал, сложила сладости в сумку и вышла из магазина, не заплатив.

После этого женщина спрятала добычу на автобусной остановке и отправилась на новый «заход» в торговый зал АЗС. В этот раз злоумышленницу заметил охранник и попытался задержать воровку, но ей удалось скрыться. После этого мужчина вызвал полицию.

Вскоре сотрудники МВД задержали 34-летнюю местную жительницу. В сумке у подозреваемой полицейские обнаружили 45 упаковок шоколада, два энергетика и пачку хлебцев.

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По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на грабеж». Фигурантка находится под подпиской о невыезде.

Еще одна кража произошла на юго-западе столицы. Мужчина вынес из продуктового магазина товары на сумму 48 тысяч рублей.