Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Женщина в Подмосковье украла из магазина 45 шоколадок

Степан Жирнов
Происшествия
Женщина в Подмосковье украла из магазина 45 шоколадок
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области
Россия, Московская область, Ступино, Староситненское шоссе Карта всех событий

В Подмосковье женщина вынесла с АЗС 45 шоколадок. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в понедельник, 21 ноября.

По ее словам, инцидент произошел на автозаправочной станции на Староситненском шоссе, в городском округе Ступино. Злоумышленница зашла в торговый зал, сложила сладости в сумку и вышла из магазина, не заплатив.

После этого женщина спрятала добычу на автобусной остановке и отправилась на новый «заход» в торговый зал АЗС. В этот раз злоумышленницу заметил охранник и попытался задержать воровку, но ей удалось скрыться. После этого мужчина вызвал полицию.

Вскоре сотрудники МВД задержали 34-летнюю местную жительницу. В сумке у подозреваемой полицейские обнаружили 45 упаковок шоколада, два энергетика и пачку хлебцев.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на грабеж». Фигурантка находится под подпиской о невыезде.

Еще одна кража произошла на юго-западе столицы. Мужчина вынес из продуктового магазина товары на сумму 48 тысяч рублей.

Подмосковье грабеж Ступино Шоколад Московская область
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Иван Кудря
Иван Кудря

Длинные руки, но скудный ум

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Пока мы молчим, другие говорят

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Наследник»

Инна Леонова
Инна Леонова

Транспортная сеть работает исправно

Виталий Сучков
Виталий Сучков

С акцентом на молодежь

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Учиться радоваться у детей

Юрий Московский
Юрий Московский

Необходима ежедневная и системная работа

Все мнения
О проекте