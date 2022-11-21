Анжелика Агурбаш лишилась квартиры из-за долгов «колбасного короля»

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Певица Анжелика Агурбаш несколько лет назад со скандалом развелась с «колбасным королем» Николаем Агурбашем. Тогда певица рассказывала, что супруг постоянно унижал ее и даже поднимал на женщину руку. Однако с разводом ее беды не закончились.

Недавно выяснилось, что певицу выселили из элитных апартаментов на Крылатских холмах из-за долгов бывшего мужа. Хотя по условиям брачного договора недвижимость Агурбаш вернула «колбасному королю». Неизвестно, почему же певица продолжала жить в квартире на Крылатских холмах.

Сам Николай Агурбаш владел агропромышленным комплексом «Мортадель» с мая 1991 года. В 2020 году он признал себя банкротом и начал процедуру реализации имущества, чтобы расплатиться с долгами, передает Telegram-канал Mash.

В октябре столичный суд официально расторг брак рэпера Давида Нуриева, более известного под псевдонимом Птаха, с его теперь уже бывшей женой Ланой. Дело было зарегистрировано в судебном участке еще 16 июня текущего года.

До этого певица Анастасия Сланевская, известная под псевдонимом Слава, ответила на слухи о разводе с мужем Анатолием Данилицким. По ее словам, подобные сообщения связаны с отъездом супруга в длительную командировку.