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«Швабры и пылесос»: 12-летний сын Водонаевой рассказал о своем отношении к женщинам

Александр Афонин
Общество
«Швабры и пылесос»: 12-летний сын Водонаевой рассказал о своем отношении к женщинам
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Модель и телеведущая Алена Водонаева недавно опубликовала в своих социальных сетях разговор с 12-летним сыном Богданом. В процессе диалога парень поделился с матерью своим взглядом на женщин и их роли в мире.

— Для меня женщины на сегодняшний момент — это только (бюст — прим. «ВМ»). Стиральная машина, швабры и пылесос. Это все, чем владеет женщина, — сказал он.

Водонаева возмутилась подобными размышлениями своего сына и решила узнать, имеет ли он в виду свою мать. Парень выкрутился из ситуации и заявил, что его мать «сильная и независимая женщина», которая является явным исключением. В этот же «клуб» Богдан включил экс-канцлера Германии Ангелу Меркель и королеву Великобритании Елизавету II.

До этого российский певец Стас Михайлов рассказал о том, что не хотел бы видеть своих детей в роли артистов. По словам музыканта, он желает, чтобы его дочери выросли счастливыми, а также состоялись в этой жизни как женщины и матери.

Аналогичной точки зрения придерживается дочь актера Сергея Бодрова — младшего, актриса Ольга Бодрова. По ее словам, она долгое время не хотела идти по стопам знаменитого отца.

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