Психиатр объяснила, почему Полина Гагарина могла страдать от панических атак

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Известная певица Полина Гагарина призналась, что на протяжении четырех лет боролась с паническими атаками. Они настигали ее в самые неподходящие моменты жизни, даже в самолете. «Вечерняя Москва» обсудила со специалистом, что могло стать причиной таких приступов у артистки.

Как рассказала врач-психиатр, психотерапевт Елизавета Жесткова, паническая атака неприятное явление, которое может возникнуть как результат стрессовой ситуации, например, во время публичного выступления.

— Однако в случае с певицей этот вариант вряд ли возможен. На сцене Гагарина выступает очень давно, поэтому выступления вряд ли могут вызвать у нее приступы паники, — считает Жесткова.

По ее мнению, спровоцировать возникновение панических атак у певицы могли два фактора: развод и отсутствие полноценного отдыха.

— Над красивой обложкой, которую зрители видят на сцене, приходится долго работать. Это всегда тяжелый труд: гастроли, недосыпы, долгие перелеты, отсутствие нормированных приемов пищи, — пояснила психиатр.

Такой напряженный график и дополнительные переживания, связанные с разводом, по словам специалиста, могли привести к тому, что психика перестала справляться, так как мозг не получает необходимое количество отдыха. Именно поэтому и могли возникнуть панические атаки.

Психиатр предположила, что приступы паники, которые возникали у артистки, «предупреждали», что ей требуется больше времени для отдыха:

— Гагарина всегда находится в прекрасной форме, наверняка в свободное время она соблюдает диеты и не пренебрегает спортом, а вот пассивного отдыха не хватает ее организму, — отметила врач. — Всплески панических атак в этом случае намекали артистке на необходимость отдыха.

Жесткова не исключила, что в борьбе с паническими атаками Гагарина могла обратиться за помощью к психотерапевту.

— Не исключено, что она прорабатывала эту проблему со специалистом, но, возможно, что смогла справиться и сама, — добавила психиатр. — Снижение уровня стресса, больше времени на отдых и возникновение положительных эмоций могли способствовать самостоятельному устранению панических атак.

Эти обстоятельства, по словам врача, и могли поспособствовать устранению панических атак у артистки.