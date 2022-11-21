Сериал «Монастырь» с Ивлеевой побил по просмотрам «Дом Дракона»

Фото: Монастырь, 2022 год

Российский сериал «Монастырь» с блогершей и телеведущей Настей Ивлеевой в главной роли побил по просмотрам американский сериал «Дом дракона» на «Кинопоиске». Об этом сама Ивлеева рассказала подписчикам в своем микроблоге.

Сериал с Ивлеевой за первый же день посмотрели свыше 250 тысяч пользователей, что стало рекордом для сервиса. На сегодняшний день вышли только первые две серии из заявленных шести. Премьера третьей назначена на 26 ноября.

Недавно был составлен рейтинг лучших российских сериалов 2022 года по версии зрителей. В тройку лидеров вошли «Художник», «Начальник разведки» и «Нулевой пациент». «Вечерняя Москва» выясняла, чем примечательны эти картины и почему 2022 год оказался богат на хорошие российские телесериалы.

Так, лидер рейтинга — сериал «Художник» — атмосферный ретродетектив от Тимура Алпатова, переносящий зрителя в весну 1944 года. По сюжету в Москве ведет бурную деятельность банда, получившая название «Мертвая голова». Ее возглавляет некий Художник: дело в том, что на месте каждого преступления находят портреты убитых. Всего в сериале 16 серий, на протяжении которых капитан Сазонов и майор Ефимов пытаются установить личность главаря банды.