«Укртранснафта» предупредила «Транснефть» о росте тарифов на транзит нефти в 2023 году

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«Транснефть» получила письмо «Укртранснафты» о повышении тарифов на транзит нефти по трубопроводу «Дружба» через территорию Украины в Венгрию в 2023 году, сообщил официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин в понедельник, 21 ноября.

— Да, мы получили такое письмо, сейчас изучаем его. Готовим соответствующее обращение в правительственные структуры, — передает слова Демина ТАСС.

Эксперт Финансового университета и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков объяснил «Вечерней Москве», по какой причине Россия не потеряет доход даже в случае сокращения поставок энергоресурсов.

По его мнению, если Россия по какой-либо причине будет вынуждена уменьшить поставки, то в мире вырастут цены на энергоресурсы. Поэтому страна все равно останется в выигрыше.

При этом, несмотря на введенное европейскими странами эмбарго на нефть из России, для ряда стран останутся исключения: по нефтепроводу «Дружба» смогут покупать нефть Венгрия, Чехия и Словакия, есть планы по расширению поставок до Сербии.