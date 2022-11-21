Двух редких сов спасли от фотографов возле московских театров

Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Россия, Москва, Малая Сухаревская площадь, 5 Карта всех событий

Рядом с Московским театром Табакова на Сухаревской площади и Театром Наций в Петровском переулке из рук уличных фотографов спасли двух ушастых сов, которые занесены в Красную книгу Москвы. Об этом в понедельник 21 ноября, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

— Ушастые совы внесены в Красную книгу Москвы под 3-й категорией редкости как уязвимый вид на территории столицы и входят в списки приложений Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, — рассказали в комплексе.

Чтобы владеть такими совами, необходимо иметь соответствующие документы. Предоставить их уличные фотографы не смогли.

Нахождение на улице чревато для пернатых сильным стрессом. Теперь обе совы были переданы в Центр реабилитации диких животных Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы, где их обследуют специалисты, говорится в сообщении.

До этого в Москве спасли краснокнижную серую неясыть, которую изъяли у уличных фотографов на Садовой-Самотечной улице. Птицу передали в Центр реабилитации диких животных, где ей окажут всю необходимую помощь.

Именно серые неясыти чаще других пернатых становятся жертвами уличных фотографов. Ушастые совы входят в столичную Красную книгу под третьей категорией редкости как уязвимый вид. Чтобы владеть такой совой, необходимо иметь специальное разрешение.